福岡県柳川市で火災保険金をだまし取ろうとしたとして、中国籍の男女4人が再逮捕されました。詐欺未遂の疑いで再逮捕されたのは、兵庫県の会社経営、黄佳川容疑者（46）ら、いずれも中国籍の男女4人です。4人はことし1月、共謀して柳川市南浜武にある水産加工会社の事務所にかけられていた火災保険金をだまし取ろうとした疑いです。4人は、この事務所に火をつけ一部を焼いたとして、3月、放火などの疑いですでに逮捕されています。