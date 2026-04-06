◆プロボクシング▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）挑戦者決定戦同級２位・那須川天心―同級１位・フアンフランシスコ・エストラダ▽スーパーフライ級（５２・１キロ以下）１０回戦ＷＢＣ同級１位・坪井智也―ＷＢＣ同級６位ペドロ・ゲバラ▽フライ級（５０・８キロ以下）１０回戦ＷＢＡ同級１位・高見亨介―ＷＢＣ同級５位アンヘル・アヤラ（４月１１日、東京・両国国技館）１１日に両国国技館で開催され
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