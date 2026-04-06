東京都内に設置された自動販売機＝6日午後清涼飲料の自動販売機は2025年の設置台数が195万台（年末時点の速報値）となり、記録のある過去30年間で初めて200万台を下回ったことが6日、分かった。ピーク時の14年と比べ約2割減少した。値上げが相次ぎ、割高な自販機を敬遠する消費者の増加が要因だ。飲料各社は不採算機の撤去を進めており、事業改革に動き出した。飲料総研（東京）によると、25年は前年比9万台減と、過去最大の減