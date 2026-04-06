EXILE TETSUYAが6日、東京・中目黒のAMAZING COFFEE 中目黒店でスイスにある全自動コーヒーメーカー企業のフランケコーヒーシステムズの最先端マシン『Mytico』（ミティコ）PRイベントに参加した。【写真】コーヒーが似合う！シックな衣装で登場したEXILE TETSUYATETSUYAとフランケはパートナーシップを提携し、『Mytico』のアンバサダーを務める。TETSUYAがプロデュースするAMAZING COFFEEの4店舗で『Mytico』を導入している