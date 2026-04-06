上越市柿崎区にある柿崎中学校の旧寄宿舎で窓ガラス3枚が割られているのが見つかりました。建物を管理している上越市柿崎区総合事務所によりますと、4月4日の午前9時すぎ、建物1階部分の窓ガラス3枚が割られているのと、屋上で電子タバコの吸い殻10本が見つかったということです。この建物は普段、区内のイベントで使用する物品の保管場所として使われており、人が普段通るような場所ではないということです。事務所の職員などがイ