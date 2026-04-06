提訴のため、東京地裁に向かう「大川原化工機」元顧問相嶋静夫さんの長男（前列左）と次男（同右）＝6日午後、東京・霞が関機械製造会社「大川原化工機」（横浜市）の冤罪事件で、保釈が認められず被告の立場のまま72歳で亡くなった同社元顧問相嶋静夫さんの遺族が6日、逮捕や勾留を認め、保釈請求を退けた裁判官の判断は違法だったとして国に約1億6800万円の賠償を求め、東京地裁に提訴した。遺族は、検証や謝罪を行った警察・