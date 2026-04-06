社民党党首選の決選投票で当選し、笑顔を見せる福島瑞穂党首。奥左からラサール石井副党首、大椿裕子元参院議員＝6日午後、国会社民党党首選の決選投票は6日開票され、福島瑞穂党首（70）が大椿裕子元参院議員（52）を破り、通算9回目の当選を果たした。任期は2年。低迷する党再建が課題となる。4月28、29両日の党大会で正式に承認される。党首選には福島、大椿、ラサール石井副党首（70）の3氏が立候補し、2013年以来の選挙戦