記者会見で現役引退を表明したスピードスケート女子の高木美帆＝6日、東京都中央区スピードスケートの日本女子を長くけん引した高木美帆（31）＝TOKIOインカラミ＝が6日、東京都内で記者会見を開き、現役引退を表明した。近年は思うような成績やタイムが残せていなかったことを背景に「自分を押し上げていこうというパッション（情熱）が少しずつなくなっていると感じていた。今が退くタイミングだと受け入れられた」と説明した