自宅で方向幕を回し放題ゲームやアプリ開発、キャラクターデザインなどを手がける「カエルパンダ」が2026年4月3日、Nintendo Switch向けソフト「くるくる回そう！方向幕コレクション for Nintendo Switch 東武鉄道編 〜東武東上線〜 鉄道方向幕シミュレーター」を9日に発売すると発表しました。実車から収録したサウンドも楽しめます。【自由自在】ちょっと昔の東上線「方向幕くるくる回し」を見る（画像）このソフトは、デジ