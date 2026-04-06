かどや製油がキッチンカーで全国を回る「かどやのごまたび」が3月19、20の両日、大阪・梅田のOS広場で開かれ、同社製品を使った弁当「究極の純正ごま油BOX」を販売した。創業の地・香川県の小豆島を皮切りに5月の東京まで、全国9か所を巡るもので大阪は4か所目。から揚げ、豚肉香味焼、麻婆豆腐の3種類のBOX（各500円・税込）のほか、各地のメーカーとコラボしたご当地スープを用意し、大阪ではヒガシマル醤油「うどんスープ」