愛知県名古屋市中川区でウガンダから農薬や肥料を一切使用していないコーヒー豆をフェアトレードで輸入し、守山区の焙煎工場で自社焙煎して販売するCRYSTAL（クリスタル）が3月18日、名古屋市の吹上ホールで開催された中部メイカンの展示会「SPRING EXPO」に初出展し、スペシャリティコーヒーを提供するなどウガンダコーヒーをPRした。クリスタルは26年3月5日に設立したばかりの新会社で、知人からの紹介で食品業界への挑戦を