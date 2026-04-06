全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・池袋のとんかつ店『とんかつあげいけ』です。衣とソースが調和する味よし、コスパよしこれぞ新しい“町かつ”たまに行く高級店もいいけれど、週に1度や2度、寄り添ってくれる身近な存在でもあってほしい。そんなとんかつを作っているのが、老舗で腕を磨いた店長・足川 尚佳さん。まずロースは旨みと甘みのバランスが整った国産銘柄