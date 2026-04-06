言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！一見難しそうですが、共通点に気づけるとスムーズに解ける問題です。今回は、子どもたちに人気のあの生き物や、少し知的な響きの動詞が登場します。制限時間は1分！ あなたのひらめき力で、バラバラな3つの言葉を繋ぐ正解をつかみ取りましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。か□□□□だてる□□がたヒント