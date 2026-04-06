大阪・関西万博が開幕した2025年4月13日から、まもなく1年が経ちます。去年のこの時期、開幕を控えて万博にまつわるどんなニュースが届けられていたのでしょう。1年前の4月1日～6日にMBSニュースが伝えたニュースを抜粋、開幕直前の大阪や関西の雰囲気をすこし振り返ろうと、当時の記事を再掲しました。 【画像を見る】開幕を前に…当時の万博会場の雰囲気はどうだった？ 大阪で『屋内禁煙条例』施行