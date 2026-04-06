Gカップグラビアアイドルの華彩なな（44）が6日、自身のXを更新し、“持病”について告白した。【写真】若い！、“持病”を告白した44歳Gカップグラドル・華彩ななの近影華彩は、4日に「久しぶりの食中毒？頭痛と腹痛と顔も腫れてるしばらく安静にします」と体調不良に襲われていたことを告白。きょう6日に「尿管結石でした色々アレルギー反応も出てしまいあらゆる不調が出てしまった様です」とその原因を明かした。続