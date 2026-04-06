６日に放送されたＴＢＳラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」では、お笑いコンビ・ダブルヒガシがゲスト。月曜パートナーの音楽クリエイター・ヒャダインに「ずっと会いたかった」という理由を明かし、ヒャダインが驚く一幕があった。この日のゲストはダブルヒガシ。ダブルヒガシの東良介は月曜パートナーのヒャダインに「ずっと会いたくて」と切り出し、「マジで実家が歩いて２秒」と超ご近所同士だと明かした。ヒャダインは