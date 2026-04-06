行方不明になっていた乗員が救出されたイラン中部の現場付近とみられる道路にくぼみができている/Airbus（CNN）米軍の戦闘機F15E「ストライクイーグル」が撃墜され行方不明になっていた2人目の乗員が5日に救出された地域周辺の道路沿いに複数のくぼみができている。エアバスが新たに公開した衛星画像で明らかになった。衛星画像には、イラン中部イスファハン州の複数の道路沿いに少なくとも18個のくぼみが写っている。これらは、米