バンダイは、『仮面ライダーガッチャード』より「ライドケミートレカ エクストラガッチャセット&ガッチャファイル」(14,300円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて4月6日16時より予約受付開始、2026年9月発送予定。2026年9月発送予定「ライドケミートレカ エクストラガッチャセット&ガッチャファイル」(14,300円)「ライドケミートレカ エクストラガッチャセット&ガッチャファ