女優イ・シヨンが、自身のYouTubeチャンネルを通じて、新居を公開した。去る4月5日、イ・シヨンのYouTubeチャンネル「Boosiyoung」にて、「シヨンのニューハウス・ルームツアー」と題した動画が公開された。【写真】離婚後に妊娠したイ・シヨン、元夫の反応は？イ・シヨンは、「ルームツアーに来てください」と動画を公開し、仁川（インチョン）松島（ソンド）にある自宅を初公開した。彼女は、「普段からこんな風に暮らせればいい