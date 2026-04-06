【モデルプレス＝2026/04/06】タレントの辻希美が4月5日、自身の公式ブログを更新。家族でピクニックに行った様子を公開した。【写真】38歳5児のママタレ「夢空ちゃんのサイズ感たまらない」ほぼ変装なし家族4ショット◆辻希美、家族でピクニック満喫ショット披露辻は「今日はピクニックに行きました」と書き出し、サングラスをかけた“ほぼ変装なし”の姿の辻と、夫でタレントの杉浦太陽と三男の幸空（こあ）くん、第5子・夢空（