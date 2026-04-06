【モデルプレス＝2026/04/06】女優の蒔田彩珠が、4月6日までに自身のInstagramを更新。愛車でツーリングを満喫する様子を公開した。【写真】「リブート」出演美女「ギャップに驚き」“部屋着”で愛車バイクに跨る様子◆蒔田彩珠、愛車でのツーリング姿披露蒔田は「キャッシュオンリーバイカー第2弾！Let’s Go！！！！」とつづり、愛車のヤマハ・ドラックスター250でのツーリングの様子を撮影した動画を投稿。「バイクの格好じゃな