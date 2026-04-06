人類を月面に着陸させる計画「アルテミス計画」の2段階目「アルテミスIIミッション」遂行のため、NASAは2026年4月1日に月でのフライバイを目的とした有人宇宙船の打ち上げに成功したと発表しました。4人の宇宙飛行士を乗せたオリオン宇宙船では有人宇宙飛行において初めてスマートフォンの使用が公式に認められており、特別改造版の「iPhone 17 Pro Max」が宇宙船内に持ち込まれています。NASA’s Artemis II Astronauts Took iPho