阪神は６日、甲子園で行われる７日の本拠地開幕戦（ヤクルト戦）から、２６日（広島戦）までの期間「呑んで！もらおう！乾杯キャンペーン２０２６」を実施すると発表した。アルコール商品を購入するともらえる引換補助券を５枚集めると「阪神タイガース監督・選手リストバンド（全１０種）」がもらえる。