レインズインターナショナルが展開する「しゃぶしゃぶ温野菜」では、6日から24日までの期間限定で、食べ放題が平日「20%OFF」、休日「10%OFF」となる新生活応援キャンペーンを実施する。【写真】前菜から〆まで楽しめる「しゃぶしゃぶ温野菜」同店で提供している各種食べ放題コースを、対象期間中は平日「20%OFF」、土日祝は「10%OFF」の特別価格で利用できる。最もお手頃なコースは、通常3380円（税込3718円）のところ、平日