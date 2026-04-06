熊本県出身の俳優・勝野洋（76）が6日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。孫との生活の様子を明かした。昨年同番組に出演した際、次女で女優・雅奈恵の家族と同居していることを明かしていた勝野。この日は「かわいいなんてもんじゃない、子供よりかわいい」という3人の孫のうち、9歳長女の八瑠子（はるこ）さんはフランス留学中と話した。しかし、そのにぎやかな生活について「台本とかを読んでる時