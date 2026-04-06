ローソンは６日、今年で発売４０周年を迎える人気商品「からあげクン」が、２０２４年に世界で一番販売された揚げたてからあげのブランドとして、ギネス世界記録に認定されたと発表した。からあげクンは米国のチキンナゲットから発想を得て、８６年に発売された。一口サイズで手軽に食べられることなどを理由に、３０〜４０歳代の子育て世帯や４０〜５０歳代の需要を獲得し、販売数は年々増加。２４年は２億８６８９万個を販売