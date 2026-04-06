みなさんの職場では朝礼を実施していますか。総務専門誌『月刊総務』を発行する株式会社月刊総務（東京都千代田区）が実施した「朝礼についての調査」によると、約7割が現在も「朝礼」を実施しており、朝礼文化が依然として根強く残っている実態が明らかになりました。一方、約3割が「形骸化しないための工夫はしていない」と回答し、制度疲労の兆しが浮き彫りとなりました。【画像】朝礼等が形骸化しないために工夫していることは