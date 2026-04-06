5日、京セラドーム大阪で行われた日本最大級のファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING&SUMMER」（通称：関コレ）に、臼井麗香と妹の蘭世（らんぜ）が出演した。【写真】臼井麗香＆蘭世がランウェイで競演姉の麗香は、昨年3月にランウェイデビュー。同年8月には菅沼菜々とともに、女性アイドルグループ『iLiFE!』（あいらいふ）とのコラボも果たし、歌って踊れるゴルファーとして存在感を見せつけた。麗香にとっ