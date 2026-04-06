政府が、医療機関や公共交通機関などの重要施設に燃料を直接販売するよう、石油元売り会社に対し要請する方針であることがわかりました。中東情勢の緊迫化を受け、国内では必要な石油製品は確保されているものの、供給不安が原因で流通経路などに目詰まりが発生しているためです。政府は、重要物資を確保するためのタスクフォースを立ちあげ、供給状況の総点検を行い、対応を進めています。原油の代替調達の確保も進められています