上沼恵美子（70）が6日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」に生出演し、元プロ野球選手でタレント長嶋一茂と初共演した際の印象を振り返った。上沼は一茂について「気さくな、すてきな方」と称賛し、コメントが賛否を呼ぶ点にも触れつつ「信念を持って筋の通ったことを言う」「辛辣（しんらつ）でもちゃんとした意見で、白黒をつけているからたたかれる」と擁護した。「見た感じがちょっとチャラオちゃんに見えたりするけど、と