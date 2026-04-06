歌手の小柳ルミ子が5日に自身のアメブロを更新。「福岡県人会」の食事会で、自身の新曲チラシを巡って起きた驚きのエピソードを披露した。【映像】小柳ルミ子、急きょ手術になったことを報告「福岡県人会でのこぼれ話」というタイトルでブログを更新した小柳は、「新曲が出ると必ず!!自分でも宣伝出来る様に…とチラシを30枚程 自分のバッグに入れ持ち歩くんです」と明かした。この日の食事会でも集まった福岡県出身の仲間たち