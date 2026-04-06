俳優梅沢富美男（75）が、5日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。俳句がきっかけで買った物を明かした。TBS系「プレバト」内の企画に出演する俳人の夏井いつき氏がVTR出演。「プレバト」の俳句コーナーが始まり14年目になるが、最初は、出演者のスキルも、今より下手だったという。しかし「そんな中で、梅沢のおっちゃんだけは最初から俳句になってたので。知識はすごいんですよ。普通の人が知らない