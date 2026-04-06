【モデルプレス＝2026/04/06】タレントのpecoが4月5日、自身のInstagramストーリーズを更新。キッチンの様子を公開した。【写真】30歳ママタレ「料理も捗りそう」4口コンロのモノトーン調キッチン披露◆peco、キッチンの様子披露pecoは「今日フライパン2つ使いしてて 自分のこと抱きしめたすぎる」と記し、キッチンの写真を投稿。調理中のフライパンが2つ並んだ4口のガスコンロは、モノトーンの海外風のデザインとなっている。また