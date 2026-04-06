【モデルプレス＝2026/04/06】元AKB48の岡部麟が4月5日、自身のInstagramを更新。引き締まった脚や美しいウエストラインが際立つ衣装を公開し、反響を呼んでいる。【写真】29歳元AKB48「シルエット最強」引き締まった美脚ライン披露◆ 岡部麟、美脚＆美ウエスト映える衣装公開岡部は「この黒チェック衣装は国立の何の曲の選抜衣装だったんだろ〜」となどとつづり、4月3日に国立代々木競技場第一体育館で行われた向井地美音卒業コン