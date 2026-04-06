これから一人暮らしをスタートする人が多い季節。節約のために自炊したいけれど、どうしたらいいのか…そんなときにおすすめの、知っておきたい冷凍ワザをご紹介します。 ▼葉物野菜の冷凍ワザ 小松菜などは生のまま切って冷凍するのがおすすめ。すぐ使えて便利です。 ▼きのこ類は冷凍保存で旨みUP きのこは食べやすい大きさに切って冷凍することで、旨みが出やすくなるといわれています。 ▼ひき肉を簡単に小分けにする方法