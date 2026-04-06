結婚相談所Ｐｒｅｓｉａ（株式会社Ｐｒｅｓｉａ）は、マッチングアプリを利用した経験のある２０〜５０代の男女２３０人を対象に、「マッチングアプリの掛け持ち（複数利用）に関する実態調査２０２６」を実施し、６日までに結果を発表した。「マッチングアプリを同時に複数（２つ以上）使った経験はありますか？」という質問に対し、全体の７５・２％（１７３人）が「ある」と回答した。掛け持ちが相手にバレた経験については