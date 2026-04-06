大分トリニータ サッカーJ2の大分トリニータは5日、アウェーでサガン鳥栖に1対0で勝利し、連敗を3で止めました。 連敗脱出をかけて臨んだ5日の特別大会。 試合が動いたのは前半42分でした。 相手からボールを奪った木許がスルーパスを出すと、駆けあがったキム・ヒョンウがシュート。 トリニータが先制に成功します。 後半もチャンスを作りますが、追加点とはなりませ