OPEC＝石油輸出国機構とロシアなどの産油国で構成するOPECプラスの有志8か国は、2か月連続の増産を決定しました。OPECプラスの有志8か国は5日、オンラインで会合を開き、5月の原油生産量を1日あたり20万6000バレル増やすと発表しました。4月と同水準で、2か月連続の増産となります。声明では中東情勢悪化に伴うエネルギー施設への攻撃に懸念を示し、「完全に復旧するには費用と時間がかかり、エネルギー供給全体の安定性に影響する