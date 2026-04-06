南海キャンディーズ山里亮太（48）が6日、日本テレビ系「DayDay.」（月〜金曜午前9時）にMCとして生出演。東京・渋谷スクランブル交差点で液体をまいて放火したと出頭した男を逮捕した事件を報じた際に男の主張をニュースで流したことについて「報道の仕方を気をつけた方がいい」と指摘した。番組で特集以外のニュースを伝える「HOT today」コーナーで、渋谷のスクランブル交差点で今月3日、バケツで水をかける警察官の姿を撮影し