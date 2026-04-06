【デジタル限定 鈴木優香 写真集「Bloom」】 価格：2,200円 「Bloom」の書影 【拡大画像へ】 ワニブックスは、鈴木優香さんのデジタル限定写真集「Bloom」を4月6日に発売した。価格は2,200円。 本写真集は、チャンネル登録者数50万人を超える人気YouTuberの鈴木優香さんによる、3カ月連続発売の第1弾。優美なプロポーションを際立たせるビビッドなピンクのビキニや、エキゾチック