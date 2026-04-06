【STU48甲斐心愛2nd写真集（タイトル未定）】 7月1日 発売予定 価格：3,300円 【拡大画像へ】 秋田書店は、STU48・甲斐心愛さんの2nd写真集を7月1日に発売する。タイトルは未定で、価格は3,300円。A4判/128ページの仕様となる。 本書は今年2月に1年9ヶ月のKLP48での活動を終え、3月から古巣・STU48に復帰したばかりの“瀬戸内の元気印“こと甲斐心愛さんの写真集。タイ