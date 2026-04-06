ＰＫＳＨＡＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙが後場に強含んでいる。同社はきょう、ＦＣＥと共同で、新たなＡＩエージェントプラットフォーム「ロボパットＡＩＡｇｅｎｔＳｔｕｄｉｏ」を開発したと発表。これが買い手掛かりとなっているようだ。 この製品は、ＦＣＥが提供するＲＰＡ（ロボティック・プロセス・オートメーション）「ロボパット」シリーズによる業務自動化の知見と、パーク