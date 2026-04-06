竹田ｉＰホールディングスが商いを膨らませ、急速人気化の動きとなっている。株価は一時８５円高の６９８円まで上値を伸ばす場面があった。同社は商業印刷を祖業とするが、そこで培った技術を横展開し電子基板のスクリーンマスクやフォトマスクといった半導体関連マスク事業を展開している。設計から製造までワンストップで行うほか、工程ごとの品質管理や検査・機密保持管理などで優位性を発揮し、顧客ニーズ