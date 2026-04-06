アビックスは堅調な動き。この日、ＬＥＤメーカー世界大手の州明（香港）との戦略的連携を強化するために、共同出資の子会社を設立したと発表しており、好材料視されている。 新会社ａｕａはアビックス７０％、州明３０％出資で設立。ＬＥＤビジョンの供給・品質管理・技術連携を中心に、アビックスのデジタルサイネージソリューションとの統合を進め、大型案件への対応力強化や収益性の改善を実現