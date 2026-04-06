九州フィナンシャルグループが続伸。大和証券は３日、同社株の投資判断「２（アウトパフォーム）」を継続するとともに、目標株価は１２５０円から１４００円に引き上げた。第３四半期累計（２５年４～１２月）の連結純利益は前年同期比４７．９％増の３０９億６７００万円だった。半導体など製造業から波及する旺盛な資金需要を取り込み、貸し出しを中心に力強い拡大が続いた。２６年３月期通期の同利益は会社