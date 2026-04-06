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ゴールデンステイト・ウォリアーズ vs ヒューストン・ロケッツ日付：2026年4月6日（月）開催地：チェイス・センター（San Francisco）最終スコア：ゴールデンステイト・ウォリアーズ 116 - 117 ヒューストン・ロケッツ NBAのゴールデンステイト・ウォリアーズ対ヒューストン・ロケッツがチェイス・センター（San Francisco）で行われた。 第1クォー