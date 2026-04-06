富士フイルム株式会社は、ハービー・山口写真展「HOPE 2026 ～シャッターを切ったとき、幸せだった。～」を6月26日（金）からフジフイルム スクエアで開催する。 幼少期に患った病を克服した経験から、「生きる希望」をテーマに50年以上にわたり写真を撮り続けてきた写真家・ハービー・山口氏の展覧会。 本展では、1970年代に撮影された「二十歳の憧憬」や、23歳の時にロ