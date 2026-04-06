韓国で第20代大統領選挙が行われる直前の2021年、宗教団体・旧統一教会（世界平和統一家庭連合）の日本における海外送金額が179億円で、同年の円相場基準で約1863億ウォンに達していたことが明らかになった。【画像】韓国宗教団体の教祖から性的暴行被害を受けた女性これを含め、2018年から2022年までの5年間で656億円、6000億ウォン以上の資金が海外へ流出しており、そのうち90%以上が韓国に送金されていた。実に数千億ウォンもの