悔しさは忘れていない。2025年９月下旬のことだ。同年11月のU-17ワールドカップ出場に向け、主力と目されていたMF神田泰斗（３年／RB大宮アルディージャ）は、大阪で行なわれた最終選考となる合宿に順当に名を連ねた。しかし、怪我の影響で招集辞退。最終的にコンディションは本番までに戻らず、本大会行きを逃した。「怪我明けでも呼ばれる選手になってほしい。廣山望監督（現・U-16日本代表監督）にもそういう話をされて、（