★都内最大級の長さ 戸越銀座商店街の魅力を調査！★ ＜出演者＞西村真二・きょん（コットン）・戸田恵子・小島奈津子 ＜今回ご紹介したお店＞★亀屋万年堂桜道明寺ナボナ★戸越八幡神社★オーガニックレストラン・四季膳発芽玄米のお粥御膳★京都鳳焼売★ミートソース専門店・スペランツァ春キャベツと貝柱のペペロンチーノホットドッグ